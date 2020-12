An Corona : Bonner Künstler Ernemann Sander gestorben

Bonn Der Bonner Bildhauer Ernemann Sander ist 95-jährig an Corona gestorben. Der offene Blick des Künstlers spiegelte die Ehrfurcht vor der Schöpfung, die Liebe zu den Menschen und Tieren.

Unübersehbar sind die Spuren, die Sander in der Region hinterlassen hat. In Bonn, Bad Honnef oder Königswinter sind seine Bronzefiguren zu sehen: die Drei Grazien am Dreieck im Bonner Zentrum, nicht weit davon entfernt die Martinreliefs an der Stiftsmauer, der Pelikan am Rheinufer in Niederdollendorf, in Königswinter dann der Eselsbrunnen, in Beuel der Wäscherinnenbrunnen, in Oberdollendorf der Caesarius, ganz in der Nähe die Schutzmantelmadonna im Kloster Heisterbach oder das Aennchenrelief in Bad Godesberg. Sander hat auch in Fulda und Bremen, in Worms und Jena Werke hinterlassen. Wobei das nur die realisierten Arbeiten des Bildhauers sind. In seinem umfassenden zeichnerischen Œuvre stecken unzählige Skizzen, Planungen für Werke wie den nicht vollendeten „Europabrunnen“, den Sander auf den Bonner Kaiserplatz stellen wollte.