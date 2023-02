Film-Doku : Boris Becker: Sind einige Fehler passiert

Boris Becker (l) und der Regisseur und Drehbuchautor Alex Gibney stellen auf der Berlinale den Film «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» vor. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Mit seinen Erfolgen hat sich Boris Becker ins internationale Rampenlicht gespielt. Auch Privates und Steuerprobleme sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Vieles davon steckt nun in einer Dokumentation.

Rund zwei Monate nach der Entlassung aus britischer Haft hat Ex-Tennisstar Boris Becker die aus seiner Sicht schwierige Rolle in seinem Heimatland betont. „Gerade in Deutschland wird das oft nicht zugelassen, dass der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten erwachsener geworden ist“, sagte der 55-Jährige während der Berlinale. „Ich habe es noch nie allen recht machen können.“

Die Premiere des ersten von zwei Teilen der Produktion „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ von Alex Gibney war am Sonntag im Programm der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Oscar-Preisträger Gibney („Taxi zur Hölle“) schildert darin den sportlichen Aufstieg und Fall Beckers.