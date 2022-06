Südkorea : Boyband BTS nimmt Auszeit für Soloprojekte

Seoul Es ist nicht die erste Schaffenspause, die sich die zurzeit wohl größten Stars der koreanischen Popmusik gönnen. Doch diesmal scheint sie länger zu dauern. Auch von Erschöpfung ist die Rede.

Die Pause auf unbestimmte Zeit kündigte die populäre Boygroup in einem Youtube-Video an, das sie bei ihrem jährlichen „Festa“-Abendessen zum Gründungstag der Band zeigt.

Fans sind enttäuscht

Größte Stars des K-Pop

Schon im Dezember hatte das BTS-Management eine kurze Auszeit der Musiker verkündet. Es sei das erste Mal seit dem Banddebüt 2013, dass die sieben Sänger die Ferienzeit mit ihren Familien verbringen würden, hieß es damals. In der Pause wollten sich BTS auf Konzerte und ein neues Album vorbereiten, das ein „neues Kapitel“ einläuten solle. Die Boygroup hatte zuletzt ihr Anthologie-Album „Proof“ veröffentlicht, das unter anderen die neue Single „Yet To Come (The Most Beautiful Moment)“ enthält.