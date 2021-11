Mit 77 Jahren : Brasilianischer Pianist Nelson Freire gestorben

Der brasilianische Pianist Nelson Freire bei einem Konzert 2005 in Cannes. Freire ist im Alter von 77 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Foto: Pascal Guyot/AFP/dpa

Rio de Janeiro Er zählte zu den bedeutensten klassischen Piansisten weltweit, und spielte mit vielen renommierten Orchestern. Jetzt ist der Brasilianer Nelson Freire gestorben.

Der brasilianische Pianist Nelson Freire ist im Alter von 77 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Das berichteten brasilianische Medien wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ unter Berufung auf seine Agentin am Montag.

Das Außenministerium in Brasília schrieb am Abend, dass es die Nachricht schweren Herzens aufgenommen habe. Die Ursache für den Tod des Künstlers wurde zunächst nicht bekannt. Im Theatro Municipal in Rio sollte am Dienstag eine öffentliche Trauerfeier stattfinden.