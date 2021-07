Oper : Bregenzer Festspiele starten mit „Nero“

Bregenz Ein düsterer Kaiser und ein spektakuläres Bühnenbild - die Bregenzer Festspiele starten in ihre 75. Saison voll Vorfreude. Denn: Es sind volle Ränge erlaubt. Es herrscht allerdings die 3-G-Regel.

Mit der Premiere der Oper „Nero“ von Arrigo Boito starten an diesem Mittwoch die diesjährigen Bregenzer Festspiele. An der heute selten gespielten Tragödie über den berüchtigten römischen Kaiser arbeitete Boito mehr als 50 Jahre lang.

Der Komponist und Librettist (1842-1918) habe damit eine neue Art Gesamtkunstwerk geschaffen, sagte Festspiel-Intendantin Elisabeth Sobotka im Vorfeld. Dirigent Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor in Bonn, meinte, „so eine Oper ist mir noch nie begegnet, sie passt in keine Schublade“.

Auf der Seebühne geht am es 22. Juli weiter mit dem schon aus der Saison 2019 bekannten „Rigoletto“. Rund 80 Prozent der 192.000 „Rigoletto“-Tickets seien gebucht, teilten die Festspiele mit. 28 Mal wird die Oper von Giuseppe Verdi am See gegeben.