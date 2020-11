Naturlyrik : Bremer Literaturpreis 2021 für Marion Poschmann

Bremen Die Lyrik führt oft ein Schattendasein. Jetzt wird Marion Poschmann für ihren neuen Gedichtband ausgezeichnet.

Der Bremer Literaturpreis 2021 geht an Marion Poschmann. Die in Berlin lebende Autorin erhalte die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Gedichtband „Nimbus“, teilte der Bremer Senat am Samstag mit.