Auf Tournee gehen : Brexit-Probleme: Elton John setzt sich für Künstler ein

„Ich will, dass die Situation gelöst wird, damit junge Leute keine Schwierigkeiten haben, in Europa auf Tournee zu gehen“, sagt Elton John. Foto: Ian West/PA Wire/dpa/Archiv

London Sänger und Songschreiber Elton John setzt sich ein für ein visafreies Reisen und Arbeiten für Künstler wie vor dem EU-Austritt.

Der britische Musik-Superstar Elton John hat sich bei der Regierung in London für eine Lösung der Brexit-Probleme für Künstler eingesetzt.

„Ich will, dass die Situation gelöst wird, damit junge Leute keine Schwierigkeiten haben, in Europa auf Tournee zu gehen“, sagte der Sänger und Songschreiber der BBC nach einem Gespräch mit dem britischen Kulturminister Oliver Dowden am Mittwoch. Aufstrebende Künstler würden nach dem Ende der Pandemie ansonsten mit einer „Mauer“ aus Bürokratie, Papierkram und Kosten konfrontiert werden.