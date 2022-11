Literaturpreis : Brigitte Giraud erhält den Prix Goncourt

Paris Es ist der wichtigste französische Literaturpreis. Hoch dotiert ist er wahrlich nicht, dafür aber äußerst prestigeträchtig.

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Brigitte Giraud. Die in Algerien geborene Schriftstellerin erhält die begehrte Auszeichnung für „Vivre vite“, wie die Jury in Paris mitteilte.