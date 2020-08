Video freigeschaltet : Bruce Springsteen widmet Joe Biden „The Rising“

Bruce Springsteen tritt 2018 beim 12. „Stand Up For Heroes“-Benefizkonzert in New York auf. Foto: Brad Barket/Invision/AP/dpa

Berlin Mit seinem Song „The Rising“ wirft sich Bruce Springsteen für die US-Demokraten in den Wahlkampf.

Es zeigt nicht Springsteen, sondern Szenen der Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump (74) - und am Ende den demokratischen Kandidaten Joe Biden (77) mit den Worten „There is not a single thing we can't do if we do it together“ („Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können, wenn wir es gemeinsam machen.“)