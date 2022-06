Boygroup : BTS treten Gerüchten über Auflösung entgegen

BTS aus Südkorea legen eine Pause ein. Trennen aber will sich die Boygroup nicht. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Seoul Die Mitglieder der Gruppe wollen ihren eigenen Aktivitäten nachgehen. Sie versprechen aber, auch wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Sie hätten sagen wollen, dass jedes Mitglied vorerst eigene Projekte vorhabe und „definitiv nicht, dass wir nicht mehr als BTS auftreten“, sagte der Rapper Jungkook am Mittwochabend in seinem neuen „V-Live“-Video auf YouTube. „Wir werden uns (als Band) nicht auflösen.“ Jungkook ist mit 24 Jahren jüngstes Mitglied der populären Boygroup.

Seit 2013 am Start

Die sieben Mitglieder des derzeit erfolgreichsten Musikformation des K-Pop hatten am Dienstag mit ihren Aussagen in einem Video zu ihrem neunjährigen Bestehen unter den Fans in Südkorea und weltweit Sorgen wegen der Zukunft der Band ausgelöst. Auch sorgten sie für Irritation. Es ging aus den Angaben nicht hervor, wie lange die Pause dauern soll.