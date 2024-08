Über ein heftig diskutiertes Foto Ein Bild vom 11. September und seine Geschichte

Fast jeder Nachruf auf den am 10. Juli gestorbenen Fotografen Thomas Hoepker kam auf dieses Foto zu sprechen: Fünf vermeintlich sorglose Menschen sitzen in Williamsburg, Brooklyn, auf der Terrasse am East River. Im Hintergrund eine schwarze Rauchsäule – das World Trade Center in Manhattan ist von islamistischen Attentätern angegriffen worden. Es ist der 11. September 2001 – das Foto von Hoepker, Mitglied der berühmten Agentur Magnum, gilt als Ikone, die gleichwohl Fragen stellt, verschiedene Interpretationsansätze bietet und zu Diskussionen geführt hat.