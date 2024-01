Buchrezension „Camus muss sterben“ von Giovanni Catelli Camus und das Rätsel um einen geplatzten Reifen

Der tragische Unfalltod des französischen Schriftstellers, Philosophen und Literaturnobelpreisträgers Albert Camus, der sich am 4. Januar des Jahres 1960 auf Straße von Lourmarin nach Paris in der Nähe von Villeblevin ereignete, hat seither Rätsel aufgegeben. Einige Details des Unfallhergangs konnten nie wirklich befriedigend aufgeklärt werden. An jenem schicksalhaften Tag saß der Schriftsteller auf dem Beifahrersitz des 355 PS starken Luxussportwagens Facel Vega FV seines besten Freundes, Michel Gallimard, der selbst den Wagen lenkte. Dessen Frau und Tochter befanden sich im Fond. Der Wagen Gallimards habe laut Zeugenaussagen plötzlich angefangen zu „tanzen“, sei bei hoher Geschwindigkeit in Zickzacklinie gefahren und habe dann auf gerader Strecke zunächst einen Baum touchiert, von dem er abprallte, bevor er an einer 13 Meter entfernten Platane zerschellte. Camus war sofort tot, Gallimard, der ein Neffe von Camus’ Verleger war, erlag wenige Tage später in einem Pariser Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, seine Frau und Tochter überlebten weitgehend unverletzt. Als Unfallursache gilt allgemein ein geplatzter Reifen. Seltsam nur, dass die festgestellte erhebliche Beschädigung sich auf der Innenseite befand.