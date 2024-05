Buchtipp: „Die Erfindung der Bundesrepublik“ von Sabine Böhne-Di Leo Wie die Bundesrepublik erfunden wurde

Am Ende der Feierlichkeiten des 23. Mai 1949 in Bonn soll gesungen werden. Aber was? Das Deutschlandlied mit der fatalen Zeile „Deutschland, Deutschland über alles“ hatten die Nazis zusammen mit dem Horst-Wessel-Lied gegrölt. Nach 1945 war es verpönt. Nur die Melodie zu spielen, erschien als zu halbherzig.