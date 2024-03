GA Krimikritik: Der Polizeiruf aus Swiecko Bunte Würfelei

Also ermitteln in „Schweine“ zwei, die so gar nichts für die grenzüberschreitende Arbeit qualifiziert. So schön hatten die Ideengeber im RBB-Polizeiruf die einstige Krause-Partnerin Olga Lenski (Maria Simon) an die Oder geholt. Sie traf auf einen Ermittler, der mit seinen polnischen Wurzeln prädestiniert für die Arbeit an der Grenze war. Aber Radczek (Lucas Gregorowicz) ist (leider) weg. Die Idee, den so paradiesvogeligen Ross nach Frankfurt/Swiecko zu holen, war noch nett, jetzt die Karten aber so wild durcheinander zu mischen, ist ein bisschen zu viel des Guten.