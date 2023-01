Kriminalität : Burgtheater will Schauspieler Teichtmeister verklagen

Wien Die Vorwürfe hatte der Schauspieler dem Burgtheater gegenüber stets zurückgewiesen. Doch dann fanden sich die Kinderporno-Dateien bei ihm. Für das Theater ist der Schaden immens - nicht nur finanzell.

Teichtmeister spielt auch in der Sisi-Verfilmung „Corsage“ mit, die in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar ist. Am Dienstag wird bekanntgegeben, ob es „Corsage“ von der Shortlist in den Kreis der Oscar-nominierten Filme schafft.