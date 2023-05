Goldene Palme Cannes auf der Zielgeraden - Wer gewinnt beim Festival?

Sandra Hüller in gleich zwei Paraderollen, eine finnische Liebesgeschichte oder ein Drama über ein Paar mit skandalösem Altersunterschied: Vor dem Ende der Filmfestspiele in Cannes gibt es einige Favoriten für den Hauptpreis Goldene Palme, der am Samstagabend vergeben wird. Eine Handvoll Filme konnte besonders viele Kritikerinnen und Kritiker überzeugen. Darunter sind die beiden Wettbewerbsbeiträge, in denen Sandra Hüller mitspielt. Die 45-Jährige hat damit gute Chancen auf den Preis als beste Darstellerin.