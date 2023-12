Hamburger Kunsthalle Caspar David Friedrich als Vorreiter der Moderne

Die Ausstellung beginnt mit unterschiedlichen (Selbst-)Bildnissen des 1774 in Greifswald geborenen Künstlers. „Friedrich war nicht nur der düstere Grübler. Diese Klischees sind problematisch“, sagte Kurator Markus Bertsch. In Dresden, wo er sich 1798 niederließ, habe sich der Künstler systematisch das Rüstzeug antrainiert, das er für seine späteren Werke brauchte. „Schon in seinen Zeichnungen geht es stark um menschliche Gefühle wie Melancholie, Einsamkeit und Sehnsucht“, sagte Bertsch. Später habe er die Landschaftsmalerei neu gedacht, indem er eine Form der Malerei entwickelte, die in den Details höchst präzise ist, aber durch ihre Komposition und wenige sinntragende Bildgegenstände zum Denken einlädt.