Nach erfolgloser Versteigerung Caspar David Friedrichs Skizzenbuch bleibt für 1,7 Millionen

Das Skizzenbuch hatte der in Greifswald geborene Friedrich zwischen Mitte April und Anfang Juni 1804 immer wieder in die Taschen seines Reisemantels gesteckt. Die Zeichnungen entstanden in Dresden. Zu sehen sind unter anderem feine Bleistiftzeichnungen von Bäumen, Ästen und Baumstämmen oder verschiedene Studien von Vögeln im Flug. Mehrere Motive hatte der Künstler in Hauptwerke übernommen, etwa die Skizze einer Eiche in sein Frühwerk „Hünengrab im Schnee“. Nach Einschätzung Parzingers gäbe es ohne das Skizzenbuch nicht Friedrichs Hauptwerke.