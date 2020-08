Der erste Blockbuster im Kino : Christopher Nolans brillanter Thriller „Tenet“

Bonn Wohl kein andere Film wurde im Corona-Kino-Sommer sehnsüchtiger erwartet als Christopher Nolan „Tenet“. Mit der komplexen Agenten-Story ist ihm ein Meisterwek gelungen

Große Blockbuster-Produktionen werden normalerweise weltweit am gleichen Tag in die Multiplexe eingespeist, um Piraterie und die geschäftsschädigende Verbreitung von Spoilern einzudämmen. Aber auch die großen Studios müssen im Zuge der Pandemie improvisieren. Ein gleichzeitiger Zugriff auf Lichtspielhäuser in den USA, Südamerika, Europa und Asien wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Nun wagt „Warner“ den kommerziell riskanten Move und startet Christopher Nolans „Tenet“ am kommenden Mittwoch in Europa und zahlreichen anderen Ländern. In den USA hingegen wird der mit Spannung erwartete Film erst ab dem 3.September zunächst nur in einzelnen Regionen zu sehen sein, in denen die Kinos wieder geöffnet sind.