Literatur „City in Ruins“: Don Winslow legt letztes Buch vor

2022 war „City on Fire“ erschienen, 2023 „City of Dreams“, nun „City in Ruins“. Alle drei Romane handeln von Danny Ryan, der als Hafenarbeiter und Mafia-Mitglied an der US-Ostküste startet und schließlich zum reichen Geschäftsmann in Las Vegas wird. Im dritten Teil ist Ryan eigentlich ein reicher, erfolgreicher und zufriedener Unternehmer, mit Freundin, Familie und Freunden - aber seine Vergangenheit holt ihn ein und so wird es zum Ende hin doch noch einmal blutrünstig.