TV-Drama-Serie : Clarie Foy spielt Facebook-Managerin Sandberg

Los Angeles In der Netflix-Serie „The Crown“ spielte Claire Foy die junge Königin. Auch in der geplanten TV-Drama-Serie „Doomsday Machine“ ist die britische Schauspielerin wieder als starke Frau zu sehen.

Die britische Schauspielerin Claire Foy (37), bekannt als Königin Elizabeth II. in der Netflix-Serie „The Crown“, wird in der geplanten TV-Drama-Serie „Doomsday Machine“ über die soziale Plattform Facebook wieder eine reale Figur spielen.

Als Autor von „Doomsday Machine“ ist der pakistanisch-amerikanische Erfolgsautor Ayad Akhtar („Homeland Elegien“) an Bord. Als Dramatiker ist Akhtar auch durch Theaterstücke wie „The Who And The What“ und „Geächtet“ bekannt.