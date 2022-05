Kriminalroman : Commissario Brunetti und der Seelenstriptease

Zürich Da ist er wieder, der Commissario Brunetti: ewig im besten Alter, und stets bemüht, Recht, Anstand und Moral in Venedig hochzuhalten. Im 31. Fall geht es nun so persönlich zu wie selten zuvor.

Leon (79) schaut lieber in die Seele der Menschen, um Abgründe aufzudecken. Im 31. Fall der Brunetti-Reihe ist es der Commissario persönlich, der einen Seelensstriptease hinlegt. „Milde Gaben“ kommt am 25. Mai heraus.

So grüblerisch und wehmütig ist Brunetti selten dahergekommen. („Er verweilte auf dem Campo, voller Sehnsucht, die Dinge noch einmal zu sehen wie beim ersten Mal.“) Er sinniert viel, Leon startet fast in Zeitlupe, mit langen Beschreibungen der kleinsten Gesten. So dauert es eine Weile, bis überhaupt ein mögliches Verbrechen in Sicht kommt. „Brunetti ist nachdenklicher geworden, weniger optimistisch“, sagt die Amerikanerin mit Schweizer Pass der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist ein bisschen unzufriedener mit der Welt, die er vorfindet.“