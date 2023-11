Tränen und Hoffnung Culk besingen die Gefühlslage ihrer Generation

„Wir sind am Weg uns zu verirren, wir sehen, wie ihr uns seht und weitergeht“, klagt Löw etwa im Song „Generation Maximum“ die älteren Generationen an. Doch die Sängerin und ihre Band erlauben sich nie den völligen Absturz in Depression oder Selbstmitleid. In der Nummer „Ode an die Freude“ fordern sie „ein neues Lied über unausgesprochene Träume“, und an anderer Stelle halten sie fest: „Fliegen kann, wer auch Boden unter den Füßen hat.“