Politpop : Danger Dan: Festivals gegen Rechts fast immer gern

Berlin Schöne Bescherung: Am Heiligabend erscheint das neue Album des Deutsch-Rappers und Polit-Aktivisten Danger Dan.

Auch auf dem neuen Album seiner Hip-Hop-Band Antilopen Gang („Antilopen Geldwäsche Sampler 1“, Veröffentlichung 24.12.) teilt Danger Dan (38) zusammen mit seinen Rap-Kumpanen kräftig aus, etwa in „Auf sie mit Gebrüll“, „Nazis rein“ oder „Wer hat uns verraten“. Das sei aber kein Selbstzweck, sagt der in Aachen geborene Künstler. „Wir sind als Antilopen Gang ja nie angetreten, um eine Polit-Gruppe zu werden, die agitieren will. Aber wir schöpfen natürlich aus allem, was uns so umgibt und uns interessiert oder nahe geht. Da kommen sehr schnell politische Themen auf den Tisch.“