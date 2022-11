Regisseur : Danny Boyle will keinen „James Bond“-Film drehen

London Der britische Regisseur Danny Boyle will sich nach eigenen Worten nicht noch einmal für einen „James Bond“-Film engagieren lassen. „Ich glaube nicht, dass ich zurückkehre“, sagte Boyle (66) der Deutschen Presse-Agentur in London.

„Der Drehbuchautor John Hodges und ich hatten einen richtig guten Plan“, sagte Boyle nun über sein Bond-Projekt. „Aber es wurde klar, dass die Produzenten ihr Vertrauen in das, was wir vorhatten, verloren hatten. Und bei so einem großen Projekt ist es dann am besten, wenn man einfach getrennte Wege geht. Wenn man weitermacht, wird es nur schlimmer. Es war also das Vernünftigste, sich zu trennen.“