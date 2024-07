Dark Wave und Synth-Pop in Bonn Konstantin Unwohl: „Alles ist nicht nur happy, nicht nur traurig“

Das Publikum ist überwiegend dunkel gekleidet. Was fasziniert sie an der heute eher rar gewordenen Schwarzen Szene? „Ich bin damit aufgewachsen, meine Eltern sind Goths, also bin ich das auch in der zweiten Generation“, sagt die 24-jährige Julia Hamacher am Eingang des „Gleis 8“. Ihre ersten Doc Martens habe sie bereits mit vier Jahren bekommen, das erste Sisters-of-Mercy-Album mit sechs. „Die Musik, der Style, die Leute faszinieren mich einfach“, so Hamacher.