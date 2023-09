Adel Das Attentat auf Kaiserin Sisi vor 125 Jahren

Sisi ereilte der gewaltsame Tod in einem ihren Lieblingsländer. Neunmal habe die Kaiserin in der Schweiz teils wochen- oder monatelang Zuflucht gesucht, sagt Orsouw. Die naturliebende Gesundheitsfanatikerin habe in der Eidgenossenschaft oft die ersehnte Ruhe oder Trost gefunden. Der frühe Tod der ersten Tochter, der Suizid ihres Sohnes Rudolf - Sisis Leben war überschattet von schweren Schicksalsschlägen. Da sie sich am Tod der Tochter Sophie im Alter von erst zwei Jahren eine Mitschuld gegeben habe, habe sie die Nonnen eines Schweizer Klosters 1859 überzeugt, sie in ihrer „Ewigen Anbetung“ zu berücksichtigen, sagt Orsouw. Dieser Schritt wurde zum Ausgangspunkt vieler weiterer Besuche der reisefreudigen Monarchin.