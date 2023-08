Fernsehen Das bringt der TV- und Streaming-Herbst

Für den Sonntagstalk „Anne Will“, der am 10. September wiederkommt, brechen die letzten Wochen an. Ende 2023 ist Schluss, dann übernimmt Caren Miosga den renommierten Sendeplatz im Ersten, während Jessy Wellmer dann Miosga als „Tagesthemen“-Moderatorin ersetzt. Abschied nehmen heißt es am 8. Oktober schon von Heike Makatsch und dem Mainzer „Tatort“; im WDR Fernsehen präsentiert Bettina Böttinger am 27. Oktober zum letzten Mal die Talkshow „Kölner Treff“.