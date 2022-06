Sachsen-Anhalt : Das grafische Werk von Neo Rauch in Aschersleben

Aschersleben Aschersleben ist der Ort seiner Kindheit - Neo Rauch fühlt sich der kleinen Stadt weiter tief verbunden. Dort zeigt er einen Teil seines Werkes, das neben seiner international beachteten Malerei entsteht.

Ein Maurer baut Luftschlösser

Es sind rund 150 Lithographien Radierungen und Siebdrucke aus dem Konvolut der Stiftung, Neuankäufe, Leihgaben sowie bisher selten gezeigte Blätter der frühen Jahre. „Ich bin eigentlich auch kein Grafiker, ich bin Maler. Und das was Sie hier sehen, das ist Beiwerk, etwas, was neben den großen Leinwänden entsteht“, sagte Rauch am Mittwoch in Aschersleben.

Das Beste kommt noch

Vor zehn Jahren hatte Neo Rauch in Aschersleben gesagt: „Ich befinde mich noch im spätpubertären Stadium meines künstlerischen Schaffens. Das Beste kommt noch.“ Am Mittwoch dazu befragt, sagte der 62-Jährige: „Ich möchte nicht behaupten, erwachsen geworden zu sein in diesen zehn Jahren.“ Und: „Das Renteneintrittsalter ist ja hier nicht klar bestimmbar, also der Moment, in dem man die Anglerweste anzieht und nichts mehr tut von dem, was bisher von Belang war. Also, das Beste kommt wahrscheinlich immer noch. Ich gehe davon aus.“