„Baroque and Roll“ : „Das Leben des Brian“ kommt auf die Bühne

München Mit „Das Leben des Brian“ haben Monty Python Filmgeschichte geschrieben. Seit 2007 gibt es auch eine Musiktheater-Version der Jesus-Satire. Eine deutsche Version davon fehlte allerdings - bis jetzt.

„Das Leben des Brian“ erzählt die Geschichte von eben jenem Brian, der vor rund 2021 Jahren in dem Stall neben dem von Maria und Josef zur Welt kommt, 33 Jahre später im Untergrund gegen die Römer kämpft und schließlich durch einen dummen Zufall für den Messias gehalten wird. Zum Kultsong „Always Look on the Bright Side of Life“ wird er gekreuzigt.

So wird aus dem englischen Bergmannschor eine Gruppe heimwehkranker Mittelfranken, die „Mir wolln hamm“ schmettern. Die Dudelsackpfeifer sind in der Pigor-Version eine bayerische Blaskapelle. Die besondere Komik ergibt sich nach seiner Ansicht aus der Diskrepanz zwischen Orchester und klassischen Sängern, die mit großem Gestus vortragen, auf der einen - und der Banalität dessen, was sie singen, auf der anderen Seite.

Und nicht nur in der schlichten Übersetzung sah er eine Herausforderung: „Meine Aufgabe war es, die Songtexte so zu übertragen, dass sie ein heutiges, deutschsprachiges Publikum ansprechen“ - und dabei sei auch das „Heutige“ nicht ganz einfach gewesen. „Das "Leben des Brian" ist ein zeitloser Stoff, auch wenn einige Nummern eindeutig den 70er Jahren zuzuordnen sind. So ist zum Beispiel der Streit zwischen den jüdischen Widerstandsgruppen „Volksfront von Judäa“ und „Judäische Volksfront“ eine Parodie auf die linken K-Gruppen der 70er Jahre. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich über den Sprachfehler des Pontius Pilatus heute so unbefangen amüsieren würde, wie die Pythons das damals taten“, sagt er. Ein Aspekt aber sei für ihn unantastbar gewesen: Der Hit „Always Look On The Bright Side Of Life“. „Den Refrain singen wir lieber in Englisch.“