Epochenschau : Das neue Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt öffnet

Das neue Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt öffnet

Das neue Deutsche Romantik-Museum. Das Museum öffnet am 14. September 2021. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Nach langen Unstimmigkeiten eröffnet das Romantik-Museum in Frankfurt als einziges seiner Art. Direkt neben Goethes Geburtshaus können nun Werke von Caspar David Friedrich oder Novalis bestaunt werden.

Nach fast zehn Jahren Streit, Planung, Bauarbeiten und Kampf um die Finanzierung öffnet an diesem Dienstag das Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt.

Einen ersten Blickfang gibt es gleich am Eingang des Museums: Beim Eintreten ins Foyer eröffnet ein großes Panorama-Fenster den Blick in einen romantischen Garten und stellt so einen lichtdurchfluteten Kontrast zur Außenfassade des Gebäudes mit nur wenigen, kleinen Fenstern dar.