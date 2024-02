Kunst Das Rijksmuseum feiert Frans Hals

In den großzügigen, eleganten Sälen des Rijksmuseums sind bis Juni 48 Gemälde von Hals zu sehen - Porträts, Kinderbilder, Gruppengemälde. Es sind meist Leihgaben aus großen internationalen Sammlungen. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit der National Gallery in London sowie der Gemäldegalerie in Berlin sowie dem Frans Hals Museum in Haarlem organisiert. In London war sie bereits zu sehen. Ab Juli soll sie auch in Berlin gezeigt werden.