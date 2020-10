Absage : Das RTL-„Dschungelcamp“ fällt wegen Corona aus

Köln Fans von gepflegtem Trash-TV müssen ganz stark sein: Anfang 2021 wird es kein traditionelles „Dschungelcamp“ geben. Nachdem die Show bereits von Australien nach Großbritannien verlegt worden war, muss RTL nun auch diesen Plan aufgeben.

Das ursprünglich für Anfang 2021 geplante RTL-„Dschungelcamp“ in Wales wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Donnerstag.