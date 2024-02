Modeschöpfer und Kreaturen Das sind die Streaming-Highlights im Februar

■ „Beasts Like Us“ (ab 14. Februar, Prime Video): An der Zimmerdecke sind blutrote Abdrücke kleiner Pfoten, und in der U-Bahn steht über einem Sitz: „Reserviert für Schleimkreaturen“: Diese österreichische Horror-Comedy-Serie spielt in einer Welt, in der es Monster gibt. Zu Beginn verschanzen sich vier junge Erwachsene beim Ausbruch eines Zombie-Virus in ihrer Wohnung, doch es gibt kein Entkommen. Die Story wird von Folge zu Folge wilder, zuletzt geht es um eine ominöse Vampirpartei, und Armin Rohde als Graf Dracula verspricht seinen Jüngern die Weltherrschaft: Spätestens jetzt muss man diesen irrwitzigen Serientrip nicht mehr nur als Corona-Parodie und Zeitgeist-Spaß, sondern auch als politische Satire sehen.