Medien Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

In der sechsten Staffel der Reihe „Mord auf Shetland“ steht Hauptdarsteller Douglas Henshall im Mittelpunkt eines rätselhaften Falls, der das Team der Shetland Police in die Welt des Drogenhandels und schließlich weit in die Vergangenheit führt. Drei neue Teile, jetzt in der ARD-Mediathek.