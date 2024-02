Das UKW-Radio wird 75 Die Magie der Zahlen

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Streaming oder der digitale Empfang (DAB) machen abseits von Spotify und Konsorten auch den Radio-Konsum störfreier und stabiler. Und so liegt es auf der Hand, dass sich die 1949 in Deutschland eingeführte Ultrakurzwelle zu ihrem 75. Geburtstag am Mittwoch auf dem Rückzug befindet: 2013 war ein UKW-Gerät noch in 78,6 Prozent der deutschen Haushalte der meistgenutzte Radioapparat. Im vergangenen Jahr war das nur noch in 53 Prozent der Haushalte der Fall, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Streaming killed the Radio Star. Oder so ähnlich.