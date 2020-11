Netflix-Serie : „Dash&Lily“: Genau das Richtige für die Adventszeit

Berlin Zwei Teenager sind kurz vor Weihnachten in New York auf der Suche nach der Liebe. Eine Romanverfilmung als herzerwärmende Serie.

Dazu passt die neue, auf einer Romanvorlage basierende Netflix-Serie „Dash&Lily“. Es geht um zwei Teenager in New York, die sich in den Tagen vor Weihnachten auf ungewöhnliche Weise kennenlernen: Lily ist eine nerdige Außenseiterin mit selbstgenähter Kleidung, schüchtern, aber immer gut gelaunt. Sie liebt Weihnachten und will in der Megacity endlich den einen Jungen treffen, der sie versteht.