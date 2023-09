GA-Krimikolumne: Der neue Poilzeiruf aus München Denken in Schubladen

So schwach, wie es scheint, dass der neu zusammengewürfelte Polizeiruf aus München ist, bis er den Zuschauer, diesen wohlgemerkt, vom Gegenteil überzeugt. Da singen Stevie Wonder und Paul McCartney „Ebony and Ivory“, während Dennis Eden (Stephan Zimmer) und Otto Ikwuakwu (Bless Amada) um die Präsidiumssäulen tänzeln. Außen vor: die Neue, Cris Blohm (Johanna Wokalek), aber nicht, weil sie neu wäre, sondern weil sie als Weiße halt immer verliert. So beschreibt sie es selbst irgendwann in der zweiten Filmhälfte. Warum Eden nicht verliert? Weil er sich einen feuchten Kehricht schert um die Wokeness, um die es in dem neuen Münchner Polizeiruf geht.