Mehr als eien Statue : Denkmalsturz beleuchtet Englands Geschichte

Bristol Es war einer der Höhepunkte der Black-Lives-Matter-Proteste in England: Demonstranten warfen die Statue eines Sklavenhändlers ins Hafenbecken von Bristol. Nun stehen sie vor Gericht. Der Streit um die britische Geschichte ist aber noch lange nicht zu Ende.

Bei der Aufarbeitung von Geschichte geht ein Riss durch die britische Gesellschaft. An der Position Johnsons gibt es keinen Zweifel. „Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns für unsere Geschichte, unsere Traditionen und unsere Kultur zu schämen“, polterte der Regierungschef im Sommer und forderte, „diesen Anfall von Selbstdiskriminierung zu stoppen“. Da ging es um die Frage, ob beim alljährlichen Konzert-Ereignis „Last Night of the Proms“ zwei patriotische Lieder nicht ausnahmsweise mal ohne Gesang gespielt werden sollten.

„Wir brauchen eine Debatte über strukturellen Rassismus“, fordert die Soziologin Shahnaz Akhter von der Universität Warwick in Coventry im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton prangert das Thema an. Der Soziologe Ali Meghji von der Universität Cambridge sagt, schwarze Menschen seien in Großbritannien in vielen Bereichen benachteiligt. Fast die Hälfte der schwarzen Kinder lebe in Armut, schwarze Frauen seien doppelt so häufig arbeitslos wie weiße, schwarze Jugendliche säßen häufiger in Haft als weiße.