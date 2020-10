Nach 14 Jahren : „Der Kriminalist“ verabschiedet sich

Bruno Schumann (Christian Berkel, r) und Jan Michalski (Timo Jacobs) in einer Szene der Folge „Freunde von früher“. Foto: Oliver Feist/ZDF/dpa

Berlin Fast eineinhalb Jahrzehnte lang spielte Christian Berkel den TV-Ermittler Bruno Schumann. An diesem Freitag läuft die letzte Folge des Freitagskrimis: „Freunde von früher“.

Die ZDF-Serie „Der Kriminalist“ endet an diesem Freitag (20.15 Uhr). Im Dezember 2006 lief die erste Folge dieses Freitagskrimis um Opferforscher Bruno Schumann, gespielt von Christian Berkel. In 14 Jahren liefen 109 Folgen.

„Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist“, zitiert das ZDF den 62-jährigen Berkel. „Es war ein großes Geschenk, der Figur Leben einhauchen und sie über so einen langen Zeitraum gestalten zu dürfen“, sagte er. „Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden.“ Berkel will lieber Filme drehen und nach seinem Roman „Der Apfelbaum“ ein neues Buch schreiben.