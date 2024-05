Promis Der „Met Ball“: Märchenwald und Gaza-Proteste

Mit der Gala feierten die Stars in der Nacht in New York die Eröffnung der Ausstellung „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“, die Mode rund um die Themen Natur, Pflanzen und Tiere zeigt. Der vorgegebene Dresscode des „Met Ball“-Spektakels lautete „The Garden of Time“ (auf Deutsch etwa: Der Garten der Zeit), angelehnt an den Titel einer Kurzgeschichte des britischen Autors James Graham Ballard (1930-2009).