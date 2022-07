Mit 82 Jahren : „Der Pate“-Star James Caan gestorben

James Caan ist tot. Der Schauspieler ist mit 82 Jahren gestorben. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles Er war einer der ganz großen Stars in Hollywood. Unvergessen ist er als Sonny Corleone in „Der Pate“. Auch in Filmen wie „Rollerball“ oder „Misery“ glänzte der Schauspieler.



Der US-Schauspieler James Caan, der durch Filme wie „Der Pate“ und „Misery“ bekannt war, ist tot. Er starb am Mittwochabend, wie seine Familie auf Twitter mitteilte.

Caans Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Caan wurde 82 Jahre alt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

