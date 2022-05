Comeback mit Harry Wijnvoord : Kult-Show „Der Preis ist heiß“ ist wieder da

Köln Als Harry Wijnvoord zuletzt durch die Kulisse von „Der Preis ist heiß“ schritt, war Helmut Kohl noch Kanzler. Nun spült die Retro-Welle die Spielshow zurück ins TV. Für Wijnvoord erfüllt sich ein Traum. Auch für die Zuschauer?

Man kann nicht sagen, dass Harry Wijnvoord untätig gewesen ist seit 1997. Zeitweise zog er in das RTL-Dschungelcamp, er wanderte mit Karl Dall auf dem Jakobsweg und neulich heiratete er seine Frau Iris auf einem Kreuzfahrtschiff. Was Wijnvoord in all den Jahren aber immer begleitete, was nie weg war, das war diese eine Show, die er 1997 aufgeben musste. Der 72-Jährige, der gerade gut gelaunt im Auto sitzt, sagt es so: „Ich bin die abgelaufenen 25 Jahre jeden Tag mindestens zweimal angesprochen worden: Mensch Wijnvoord, warum ist „Der Preis ist heiß“ nicht wieder bei RTL?“