Schriftsteller „Der Schakal“: Thriller-Autor Frederick Forsyth wird 85

Während seiner Zeit in Frankreich bekam er in den 1960er Jahren auch einen neuen Posten zugeteilt. „Die wollen Ihnen Ost-Berlin geben, diese Dreckskerle“, habe sein Kollege damals gesagt, schildert Forsyth in der Autobiografie. „Mit "die" meinte er das Hauptbüro in London. Ost-Berlin war ein genialer Posten; ein für die DDR, die Tschechoslowakei und Ungarn zuständiges Ein-Mann-Büro.“ Inmitten des Kalten Kriegs wechselte Forsyth also in den deutschen Osten.