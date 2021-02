Geheimnis gelüftet : „Der Schrei“: Mysteriöser Satz stammt von Edvard Munch

Oslo „Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein!“ Wie dieser kleine Satz auf Edvard Munchs berühmtes Werk „Der Schrei“ gekommen ist, darüber wird schon lange diskutiert. Jetzt gibt es Klarheit.

Mit Hilfe von Infrarotaufnahmen fand das norwegische Nationalmuseum in Oslo heraus, dass der Satz von Munch persönlich stammt. „Es besteht kein Zweifel, dass die Inschrift Munchs eigene ist“, erklärte die Kuratorin Mai Britt Guleng am Montag. Die Handschrift an sich und Ereignisse der Entstehungszeit untermauerten diese Feststellung. „Kunstgeheimnis gelöst“, urteilte die „New York Times“ bereits.