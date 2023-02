Mode : Designer Paco Rabanne im Alter von 88 Jahren gestorben

Paris Der spanische Designer war durch die Kostüme für den Science-Fiction-Klassiker „Barbarella“ und seine Parfüms bekannt geworden. Er wurde 88 Jahre alt.

Der Modedesigner Paco Rabanne ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 88 Jahren, wie der spanische Kosmetikkonzern Puig der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Rabanne, 1934 im spanischen San Sebastián geboren, wurde in den 1960er Jahren durch seine extravaganten Kleidungsentwürfe bekannt. Anders als andere Modeschöpfer zu dieser Zeit verwendete er wenig Satin oder Samt, sondern spielte stattdessen mit Materialien wie Aluminium oder Kunststoff. In dem Science-Fiction-Film „Barbarella“ trug Jane Fonda seine Kostüme und machte ihn weltbekannt. In den vergangenen Jahren war er vor allem für seine Parfümserie bekannt.