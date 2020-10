Frankfurter Buchmesse : Deutscher Buchpreis wird vergeben

Frankfurt/Main Eigentlich ist die Vergabe des Deutschen Buchpreises ein glanzvolles Event mit viel Publikum. Diesmal allerdings müssen wir uns mit einem Livestream begnügen.

Wer den Deutschen Buchpreis 2020 bekommt, wird am Montagabend (18.00 Uhr) in Frankfurt bekanntgegeben. Vier Frauen und zwei Männer haben es mit ihren Büchern in die letzte Auswahlrunde geschafft. Wegen der Corona-Pandemie ist die Verkündung diesmal nur per Livestream zu sehen.