Nach Diebstahlserie Deutscher Chef des British Museum zurückgetreten

So dürfte er sich seinen Abschied nicht vorgestellt haben: Der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, tritt angesichts der kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Diebstahlserie in dem renommierten Haus vorzeitig ab. Das teilte das Museum am Freitag mit. Der Deutsche wollte eigentlich erst im kommenden Jahr seinen Posten abgeben - „nach acht erfolgreichen Jahren an der Spitze des Hauses“, wie es in einer Mitteilung Ende Juli geheißen hatte. Nun ist „mit sofortiger Wirkung“ Schluss, wie das Haus mitteilte. Fischer gab an, er werde die Leitung abgeben, sobald eine Übergangslösung gefunden sei.