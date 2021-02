Archäologie : Deutscher wird Direktor der Museen in Pompeji

Rom Pompeji zählt zu den bekanntesten archäologischen Stätten der Welt. Nun wird ein Deutscher Direktor im Archäologiepark der 79 nach Christus im Inferno eines Vulkanausbruchs untergegangenen römischen Stadt.

„Ich habe mich für ihn entschieden, weil er in Paestum unglaubliche Arbeit geleistet hat, und ich bin sicher, dass er es großartig in Pompeji machen wird“, sagte Italiens Kulturminister, Dario Franceschini, am Samstag bei der Vorstellung im Kolosseum in Rom.

„Heute ist er Italiener“, fügte Franceschini über den in Weingarten in Baden-Württemberg geborenen Archäologen mit einem Augenzwinkern hinzu. Zuchtriegel erhielt im Juli des vergangenen Jahres zusätzlich die italienische Staatsbürgerschaft.

Der 39-Jährige war bislang Direktor des Archäologischen Nationalmuseums in Paestum, das etwa 80 Kilometer südlich von seiner neuen Arbeitsstelle liegt. In Pompeji will er das Publikum in den archäologischen Prozess stärker einbeziehen und den Besuchern etwa die Arbeit in den Werkstätten näher bringen. „Wir wollen erklären, wie wir zu unseren Rekonstruktionen und unseren Erkenntnissen kommen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.