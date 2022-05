Thronjubiläum : Diana Ross singt beim Jubiläumskonzert für die Queen

London Das „Platinum-Konzert“ für Queen Elizabeth wird ein Mega-Event. Jetzt hat auch Sängerin Diana Ross zugesagt.

Soul-Legende Diana Ross (78) führt die Besetzungsliste beim großen Star-Konzert zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. an. Der Auftritt der ehemaligen Supremes-Sängerin ist zum Abschluss der Show am 4. Juni in London geplant, wie die Zeitung „The Times“ am Mittwoch berichtete.